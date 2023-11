VIDÉO - Décarbonation des entreprises : quand nos usines se mettent au vert

Les entreprises sont mises à contribution pour réduire de 50% les émissions carbone de la France d’ici à 2030. Certaines usines, plus vertes, font déjà des efforts. Reportage dans le grand est.

Sur la voie de chemin de fer, des travaux vont permettre à une usine voisine d'émettre moins de carbone. Elle produit des camionnettes et les envoie sur des trains plutôt que sur la route. Pouvoir distribuer les véhicules par train est "un levier très important de la décarbonation", assure Florence Ughetto, experte Développement durable et logistique au sein de Renault Group.

Comme d'autres entreprises, ce constructeur français va devoir réduire ses émissions de CO2. C'est une demande de l'Europe. Déjà utilisé, le fret ferroviaire pourrait encore monter en puissance. C’est une décarbonation concrète.

Dans la Marne, une usine fait partie des 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2. Elle transforme des betteraves en sucre et fait désormais aussi la chasse au carbone. Grâce à un changement de chaudière, le site économise désormais 65.000 tonnes de CO2 par an. L’État et les collectivités ont financé près de la moitié des travaux. La transition énergétique y est deux fois plus rapide que prévu. L'usine récupère aussi l'énergie et l'eau contenues dans les panaches de fumée. C’est un autre effort concret pour préserver la planète.