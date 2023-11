VIDÉO - Décharge sauvage géante dans le Pas-de-Calais : opération inédite des gendarmes

Une opération inédite de gendarmerie est en cours à Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais), où 87.000 mètres cubes de déchets industriels s'amoncèlent sur un terrain privé. Un soulagement pour le maire et les habitants des environs, qui s’impatientent depuis sept ans. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Les habitants d’Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais) voient-ils enfin la lumière au bout du tunnel ? Celle-ci prend ironiquement la forme de plongeurs en combinaison sombre scrutant les fonds de la Deûle. Ce sont des gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) qui officient dans le cadre d’une vaste opération menée depuis mardi sur un terrain privé de la commune jouxtant le canal, où se sont accumulés au fil des années plusieurs tonnes de déchets industriels, l'équivalent d'au moins une vingtaine de semi-remorques, transformant le site en véritable décharge sauvage. Le signe qu’enfin, l’enquête avance.

TF1 s’était rendu sur les lieux il y a un an et demi, en compagnie d’un maire excédé. "On a bien compris qu'il fallait du temps. Mais pour nous, c'est trop long, ce n'est plus acceptable", déplorait déjà Yves Terlat à notre micro. En cause : deux entreprises de traitements de déchets de construction, placées sous liquidation judiciaire, et ayant laissé derrière elles 87.000 mètres cubes de détritus. Des montagnes qui n’ont pas bougé depuis maintenant sept ans. La faute à une bataille administrative qui n’en finit pas, malgré l’arrêté pris par la préfecture pour demander aux gestionnaires d'agir en conséquence. En vain.

Les prélèvements et les fouilles en cours sur le site industriel devront déterminer la toxicité des polluants pour les sols, mais surtout pour les populations voisines. Dans le quartier, les habitants s’inquiètent pour leur santé. "Personne n’est tombé gravement malade dans mon entourage à cause de ça mais on se pose forcément des questions sur cette pollution, par rapport à nos enfants", témoigne une riveraine. "Certains de mes voisins ont déclaré, de plus en plus, de la toux, des rhinites, de l'allergie… Quand il y a des infiltrations, on se demande où tout part. Dans les nappes phréatiques ?", s’interroge une autre. Les autorités estiment à plus de 6 millions d’euros le montant nécessaire à l’évacuation de tous les déchets et la dépollution du site. Le parquet de Lille promet de communiquer les prochaines avancées de l’enquête dans les toutes prochaines heures.