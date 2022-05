Décharges : nos poubelles produisent de l’énergie

Pour cela, la première étape est la filtration, avant que le mélange ne passe dans une citerne, à l’intérieur de laquelle un procédé confidentiel permet d’isoler le méthane pur. "On évite des émissions de méthane qu’on capte, qui aujourd’hui est une pollution, et on va les transformer en ressources, en bio méthane qui est le substitut renouvelable du gaz naturel", reprend Mathieu Lefebvre. Une seule machine permet de produire la consommation en gaz de 30.000 foyers. Nos poubelles sont donc une source d’énergie non négligeable et surtout moitié moins chère que le gaz que nous importons de Russie.