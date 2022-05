Décharges sauvages : comment sauver le littoral

Financé par l'Etat, ce chantier vise à renaturaliser cette falaise. À chaque coup de pelle, les agents remontent le temps à travers les sédiments d'ordures. "Par strates, on a trouvé au début des déchets du BTP, un peu d'ordures ménagères. Là, on arrive sur les années 70, 80 où il y avait un peu moins de plastiques. On est surtout sur de la ferraille. Environ 200 véhicules ont été stockés à l'intérieur de ce gouffre", décrit Jean-Luc Daridon, directeur général de Le Floch Dépollution.