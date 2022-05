Décharges sauvages : désormais repérées par satellites

En effet, les algorithmes permettent de situer à cinquante centimètres près la présence des décharges illégales, leur volume, et même de suivre leur évolution. L'objectif est de permettre aux collectivités d'agir le plus vite possible. À Mareil-en-France par exemple, Patrice Robin, conseiller départemental DVD du Val-d'Oise, nous emmène au pied du dépôt sauvage repéré par la plateforme. "Cela nous permet d'être beaucoup plus réactif. A partir du moment où on détecte les tas, on va faire en sorte d'organiser la suite, non seulement l'enlèvement, mais aussi l'empêchement", explique-t-il.