Découvert il y a 26 ans, le continent de plastique dans le Pacifique a son propre écosystème

Certains de ces organismes se trouvent, déjà, dans les mers et océans. Mais le plus surprenant est qu'une large majorité d'entre eux sont des espèces côtières, qui ne s'éloignent habituellement pas des rivages voire de la terre ferme.

Sur les 105 objets en plastique pêchés et examinés par les chercheurs, entre novembre 2018 et janvier 2019, 484 organismes invertébrés marins ont été identifiés. En tout, cela représente 46 espèces différentes, dont 80 % se trouvaient normalement dans des habitats côtiers. "Un pourcentage assez important de la diversité que nous avons trouvée était constitué d'espèces côtières et non d'espèces pélagiques indigènes de haute mer que nous nous attendions à trouver", confirme Linsey Haram, chercheuse à l'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture et auteure principale de l'étude, dans les colonnes de CNN. "Il a été surprenant de voir à quel point les espèces côtières étaient fréquentes. Elles se trouvaient sur 70 % des débris", ajoute-t-elle.