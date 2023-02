209 km² de la forêt amazonienne détruits en un mois au Brésil, un record

L'équivalent de 29.000 terrains de football... partis en fumée. L'élection de Lula à la présidence du Brésil n'y a pour l'heure semble-t-il rien fait. Selon des données, encore incomplètes, disponibles depuis vendredi 24 février, la déforestation de l'Amazonie brésilienne a établi un record pour un mois de février.

Le dispositif de surveillance par satellite a détecté 209 kilomètres carrés détruits dans la partie brésilienne de la plus grande forêt tropicale du monde, selon les données préliminaires du système de surveillance DETER de l'Institut national de recherche spatiale (INPE). Cette superficie représente plus de 29.000 terrains de football. Un chiffre d'autant plus marquant qu'il ne prend en compte des données que jusqu'au 17 février. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un record dont le précédent datait... de février 2022 avec 199 km².