Dégâts : comment repousser les sangliers

Filmés dans un champ par un agriculteur, les sangliers pullulent au milieu des récoltes. Ils sont en quête de nourritures et peuvent faire beaucoup de dégâts. Dans un champ de l'Oise, tous les blés ont été complètement écrasés. Dans l'Hexagone, ce sont les fédérations de chasse qui compensent financièrement les pertes des agriculteurs dues aux gibiers. Ce sont elles qui font les comptent et qui cherchent à prévenir les dégâts. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.