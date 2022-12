Déminage : la moitié de la ville du Touquet confinée après la découverte d'obus sur la plage

Pas de balade sur la plage du Touquet, ce mercredi après-midi, mais des explosions. Quatre blocs de défense remplis d’explosifs de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts sur les lieux, il y a quelques jours. Tout l’après-midi, l’équipe de démineurs plongeurs a fait exploser les munitions vieilles de plus de 70 ans pour certaines.

"C’est une première mise à feu qui a été effectuée. Le but est de limiter au maximum les éclats pour éviter les dégâts sur les habitations et sur la faune et la flore. Et maintenant, on va finir de traiter l’ensemble de l’explosif qui reste pour une dernière mise en œuvre", a précisé le lieutenant de Vaisseau Pierre, un plongeur-démineur.