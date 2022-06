Démolition : rien ne se perd, tout se récupère

Tous les matériels présents proviennent des chantiers de démolition. L'association RéaVie est à l'origine de cette entreprise. Son but est de lutter contre le gaspillage. Chaque objet est nettoyé et testé dans cet atelier. Tout est soigneusement désinfecté. Une feuille de route récapitule les points vérifiés et un QR Code assure la traçabilité des objets remis en vente avec une garantie de trois mois.