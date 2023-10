VIDÉO - Entre sécheresse et restrictions, les agriculteurs souffrent de l'été qui se prolonge

Manque d'eau aussi sur les parcelles, en Haute-Garonne. Il est impossible pour Laure Serres, céréalière, de travailler le sol. "Tant qu'il n'aura pas plu, on ne peut rien faire sur ce sol-là", se désole-t-elle. Encore plus de 30°C prévus cette semaine et pas de pluie en vue, l'inquiétude commence à monter.