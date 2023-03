Le nouveau rapport du Giec sur le climat : il y a urgence mais chaque geste compte

Des cours d'eau au plus bas, des restrictions dans une dizaine de départements, jamais la France n'avait connu un hiver aussi sec. Cyclone dans l'océan Indien, feux de forêt, fonte des glaciers en Antarctique... ces événements plus intenses et plus fréquents sont le signe que le changement climatique s'observe partout dans le monde. Selon le groupe d'experts sur le climat de l'Onu (Giec), aucun doute n'est permis : les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique.