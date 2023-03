VIDÉO - Des arbres qui résistent au changement climatique : le test dans la forêt de Guéméné-Penfao

Au cœur de nos forêts, de plus en plus d'arbres dépérissent. Mis à l'épreuve par des sécheresses successives, ils ont moins de feuilles, moins de branches et stockent aussi moins de CO2. Alors dans une pépinière de l'Office national des forêts, on s'intéresse à de nouvelles essences d'arbres capables de s'adapter au dérèglement climatique. Des cèdres de l'Himalaya, des chênes des Canaries et également l'épicéa de Serbie, qui est habitué à un climat chaud et sec auquel il faut d'attendre pour les prochaines années.