VIDÉO - Des bateaux de plaisance victimes de mystérieuses attaques d'orques

Depuis 2020, il y aurait près d'une trentaine de rencontres chaque année entre des orques et des voiliers, toujours vers l'Espagne et le golfe de Gascogne. Mais cette fois-ci, les orques semblent s'être tournées vers la Bretagne et c'est un mystère pour les scientifiques.

"C'est la première fois qu'on entend parler d'attaques au large des côtes bretonnes. En soi, qu'il y ait des orques au large des côtes de Bretagne et du golfe de Gascogne, ce n'est pas quelque chose d'anormal puisqu'il y a toujours eu du passage. Peut-être que les orques sont présentes aujourd'hui de manière plus accrue puisqu'il y a la présence d'une de leur proie potentielle qui est le thon rouge qui depuis quelques années a retrouvé sa voie de migration vers le nord", analyse Sami Hassani, directeur de l'Association de conservation des mammifères et oiseaux marins de Bretagne.