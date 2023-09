VIDÉO - Des chasseurs français font-ils du "ball-trap" sur les canards d'une zone protégée belge ?

Un décompte des passages d'oiseaux au-dessus de la frontière sur la période avait permis de constater une diminution de leur nombre assez proche de l'estimation d'individus abattus. Natagora met également en doute la possibilité que les chasseurs puissent réellement distinguer les espèces lors des tirs effectués en soirée, entre chien et loup. Si ces derniers sont légaux (deux heures avant le lever du soleil, et deux heures après son coucher), certaines espèces sont protégées en France aussi, et passent autant la frontière que les autres. C'est le cas notamment des fuligules et des canards chipeaux, dont la période de chasse est plus restreinte.