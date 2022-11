Des communes du Tarn bientôt privées d’eau potable

Dans ce village voisin, les habitants appréhendent les semaines à venir. La plupart d'entre eux craignent la pénurie d'eau potable. Cette rupture d'eau pénalise également de nombreux commerces comme les salons de coiffure par exemple. Mais une autre inquiétude se profile dans cette usine de traitement. On ne peut plus filtrer l'eau pour la rendre potable. La préfecture du Tarn a interdit l'arrosage et le lavage des voitures jusqu'à fin novembre et appelle les habitants à limiter au maximum leur consommation d'eau.