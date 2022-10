Des emballages bientôt plus verts ?

Derrière le rideau, une innovation révolutionnaire a été mise au point il y a deux ans par Xavier et son équipe. C'est un tube de crème composé majoritairement de carton qui constitue une alternative au plastique. "Cette technologie contient 50% de plastique en moins", s'exprime-t-il. Et à l'intérieur du tube en carton, le tube de dentifrice par exemple, il y a une petite poche en plastique. D'habitude, 20% du produit reste coincé dans le tube. Cependant, grâce à ce système, on n'a plus besoin de l'enrouler pour tout récupérer. Le vide entre le tube et la pochette en plastique fait tout le travail.