Des éoliennes déclarées hors-la-loi dans le Morbihan

Dès le premier jour du projet, Brigitte Chobé et d'autres riverains ont créé une association pour le faire annuler. Mais leur recours en justice n'a d'abord pas abouti. Le promoteur a poursuivi, et même terminé le chantier. "Dans tous leurs documents, ils avaient marqué qu'ils ne commenceraient le chantier et les études géotechniques que lorsque le dossier sera purgé de tout recours", révèle Raymond Le Bars, habitante de Noyal-Muzillac. Les deux femmes ont perçu cela comme une provocation.