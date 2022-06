Des moissons précoces et à hauts risques

Ces derniers jours, plusieurs incendies se sont déclarés sur des parcelles voisines. Alors, Gwenaël Grasset prend des précautions. "On a une petite réserve d'eau qui nous sert éventuellement en premier secours, avec l'extincteur situé à l'entrée de la cabine. Et en dernier recours, on a un tracteur qui permet de brasser la terre", confie l'agriculteur. Pour éviter de moissonner pendant les fortes chaleurs, il travaille tôt le matin et jusqu'à tard le soir.