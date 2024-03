VIDÉO - Des ours en éveil au lieu d'hiverner dans les Pyrénées : comment l'expliquer ?

Des activités inhabituelles d'ours ont été enregistrées dans les Pyrénées françaises cet hiver. Une période durant laquelle les plantigrades sont censés hiverner. Mais les températures douces et le manque de neige ont poussé plusieurs spécimens à sortir de leur grotte.

Des ours bruns en vadrouille en plein hiver dans les Pyrénées. L'image n'est pas habituelle, même si elle ne surprend pas complètement les scientifiques. Alors que les animaux sont censés hiverner à cette période de l'année, la douceur des mois de janvier et février en France et dans les massifs pyrénéens a poussé les plantigrades à s'aventurer hors de leurs tanières. "Ce qui va déterminer le niveau et l'importance de l'hivernation, c'est bien sûr la météo extérieure, l'absence de neige, des températures clémentes, et surtout la présence de fruits forestiers qui conduit les animaux à sortir pour s'alimenter", explique Nicolas Jean, directeur adjoint "grands prédateurs terrestres" à l'Office national de la biodiversité (OFB), dans le reportage en tête de cet article.

Concrètement, tant que l'apport d'énergie de la nourriture est supérieur à celle dépensée pour en trouver, les ours ne rentrent pas dormir dans leurs tanières. Ainsi, le 3 mars derniers, plusieurs ours ont été observés en pleine balade dans le massif montagneux, selon le site info-ours, spécialisé dans l'observation des animaux. Des caméras automatiques du réseau Ours brun de l'OFB ont également révélé des activités en novembre 2023 et février 2024.

Les ours des Pyrénées sont en train de s'habituer au changement climatique Rémi Dupouy, naturaliste

Une présence qui a surpris, mais qui, en réalité, n'est pas si rare. "Sur les versants sud des Pyrénées, mais aussi en Espagne, en Grèce ou dans des régions méditerranéennes où les hivers sont plus doux, il est fréquent de voir des ours en plein hiver. Les ours des Pyrénées, y compris des Pyrénées françaises, sont en train de s'habituer au changement climatique", constate de son côté Rémi Dupouy, naturaliste. Un phénomène qui n'inquiète pas outre mesure : l'hivernation longue n'est pas un besoin physiologique pour les plantigrades, hormis pour les femelles qui profitent de cette période pour mettre bas à l'écart de tout danger.

Car l'hivernation est en réalité un sommeil léger, pendant lequel l'animal peut se réveiller à tout moment, en cas de danger par exemple. Un état différent de celui de la marmotte ou du hérisson, qui eux hibernent l'hiver, et tombent dans un sommeil léthargique dont ils ne se réveilleront qu'avec l'arrivée du printemps.

TF1

Les ours des Pyrénées ne sont pas les seuls à modifier leurs comportements face au changement climatique, qui entraîne une hausse globale des températures et une diminution des surfaces neigeuses à travers le monde. Au Japon, en octobre dernier, une forte recrudescence des attaques a mis en lumière l'impact du dérèglement des saisons sur le rythme du plantigrade : dans le nord du pays, face au manque de saumons dû au réchauffement des océans, beaucoup ne parviennent plus à accumuler suffisamment de réserves et restent éveillés tous l'hiver, augmentant les risques d'attaques sur des animaux domestiques ou des humains.

Même situation observée en novembre en Sibérie, où des ours ont été observés, réveillés par les températures particulièrement douces pour la saison. Le département gouvernemental russe avait alors publié un message sur Telegram, avertissant sur la présence "d'ours à moitié endormis qui se promènent encore près de leurs tanières". Aux États-Unis, en Alaska, nombreux sont ceux qui, déjà, ont renoncé à piquer un somme durant les mois les plus froids de l'année, la nourriture restant présente en abondance avec les températures clémentes de la côte américaine.