Des panneaux solaires au-dessus du cimetière : l’étonnant projet d’un maire de Loire-Atlantique

Le projet est participatif. La commune financera la structure et l’entretien, mais les panneaux seront achetés par les habitants. Et certains restent à convaincre. "Un cimetière quand même ! Un peu de respect ! Un cimetière avec des croix, on ne va peut-être pas mettre des panneaux comme ça ! Ça me paraît bizarre un peu, non ?", s’agace l'un d'eux.

Mais la majorité adhère à l’initiative du maire. "Ça permet aux gens qui veulent investir de pouvoir aussi aller vers le renouvelable, parce qu’on nous dit qu’il faut faire attention. Eh bien, c'est le moyen d’aider la planète. Moi, je compte investir", approuve une habitante. "Une petite commune, pour pouvoir se développer, a besoin de ça aussi. Elle doit vraiment être forte sur le plan énergétique pour pouvoir essayer de s’émanciper. Donc, je pense que c’est une super bonne idée", ajoute un autre.