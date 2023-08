Des passagers d'un voilier ciblent des orques dans le détroit de Gibraltar, indignation en Espagne

Depuis plusieurs années, le détroit de Gibraltar fait face à une recrudescence d'attaques d'orques contre des bateaux de plaisance. Selon les experts, au moins une vingtaine d'orques attaque régulièrement des embarcations humaines, sans qu'aucune explication à ces attaques ne soit pour le moment établie. "On est seulement face à des hypothèses, on n’a aucune idée de pourquoi elles font ça", précisait ainsi début août à TF1info Paula Mendez-Fernandez, biologiste et docteure en écologie marine. Certains experts avancent la théorie d'un simple jeu entre animaux, quand d'autres mettent en avant la possibilité d'une réaction au réchauffement climatique.