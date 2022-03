Des travaux contre l’érosion des littoraux en Charente-Maritime

À quelques kilomètres de là, à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime), les falaises du Régulus, site troglodyte d’exception, sont confrontées aux mêmes problèmes. Un rocher de plusieurs tonnes menaçait de s’effondrer. "A titre de précaution, on a fait le choix d’évacuer le bloc. On l’a tout simplement tronçonner en plusieurs morceaux et on l’a basculé, puisque vous en voyez les vestiges, en bas", explique Pascal Servet, directeur des services techniques de Meschers-sur-Gironde.