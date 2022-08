Désastre environnemental : mystère autour de la mort de milliers de poissons dans une rivière entre l'Allemagne et la Pologne

Les images sont impressionnantes. Des milliers de poissons ont été retrouvés morts dans la rivière Oder, qui coule en Allemagne et en Pologne. Une situation qui laisse craindre un "désastre" environnemental. Les premiers cas ont été déclarés en Pologne, le 28 juillet dernier, par des habitants de la région et des pêcheurs. Ces animaux ont sans doute ensuite été transportés par le courant vers l'Est de l'Allemagne où coule également l'Oder.