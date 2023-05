VIDÉO - Désertification : "l’Espagne ne sera plus le verger de l’Europe"

La sécheresse dure depuis des années, et l’on ne peut plus irriguer comme avant. D'innombrables parcelles n'étaient cultivables qu'avec cette technique, et les robinets seront bientôt coupés. "Le pic de production espagnol est déjà passé", affirme Serge Zaka dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Pour cet ingénieur et docteur en agroclimatologie, "le climat ne permettra plus de tenir une production telle qu’on avait. L’Espagne ne sera plus le verger de l’Europe d'ici à 2050. Ce seront les pays un peu plus au nord, comme l’Italie, la Suisse, la France, l’Allemagne ou la Belgique".

Les chiffres sont déjà alarmants : 5 millions d’hectares de céréales sont perdus, de même que 80% des olives dans le sud. En tout, 80% de la production agricole est en souffrance. Dans ce qu’on appelait "le potager de l’Europe", des maraîchers renoncent désormais à planter, par anticipation du manque d’eau.