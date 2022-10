Devenir Lord en Écosse pour 36 euros, ça vous tente ?

Pour que faune et flore se développent sur ces étendues plus si vertes, il faudrait diversifier les espèces d'arbres. Alors des habitants ont décidé de se mobiliser pour réintroduire de nouvelles espèces. C'est le but d'Alan et de ses collègues qui en font pousser 100.000 par an dans leurs pépinières. Mais cela a un coût. Pour financer ces projets environnementaux, une initiative originale a vu le jour : la société Highland Titles vous permet d'acquérir un lopin de terre… de la taille de votre pied dans une réserve naturelle du sud-ouest de l'Écosse, pour la modique somme de 36 euros.

Et par la même occasion, cela vous donne le droit d'être affublé du titre de Lord ou Lady de Glencoe ou de Lochaber selon la réserve choisie et même de recevoir un certificat mentionnant votre titre. C'est évidemment purement symbolique, car le but n'est pas d'acquérir des parcelles de terre, il est surtout de préserver la vie sauvage qui s'y trouve.