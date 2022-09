VIDÉO - Corse : les images exceptionnelles de la naissance de deux cachalots

C’est une image exceptionnelle en Méditerranée : une vingtaine de cachalots qui se regroupent pour la naissance de deux bébés en pleine mer, entre la Corse et le continent. Ce document que vous pouvez voir dans la vidéo de TF1 ci-dessus, on le doit à l'équipage d'un bateau d'Ajaccio témoin de la scène. Le capitaine de "L'Éden" est toujours ému. "Se rendre compte en analysant les photos que c’était deux naissances de cachalots, c’était fantastique, j’ai encore la chair de poule, raconte Patrice Cuilleret. C’est extraordinaire". "On voit très bien le placenta ici, et la petite nageoire caudale", poursuit-il en montrant les images. "Il faut savoir que c’est un bébé, mais il fait quand même plus de 3 mètres".