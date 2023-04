VIDÉO - Dordogne : quand les chasseurs traquent les sangliers aux portes des villes

Dirigés par des lieutenants de louveterie, fonctionnaires bénévoles assermentés, la battue a un but principal : éloigner les hardes du centre, comme celles qui s'approchent de l'hôpital de Périgueux. L'objectif est aussi d'en abattre quelques-uns, pour réguler une population de plus en plus envahissante. Et qui peut à l'occasion se montrer dangereuse. "Il y a deux ans, j'ai atterri à l'hôpital", témoigne un chasseur, "il m'a chargé et il m'a ouvert le mollet". Quand l'animal sent sa progéniture menacée, "il ne faut pas s'approcher", conseille-t-il.

"Des logements se sont construits dans les zones où les sangliers se tenaient. Maintenant, les sangliers reviennent, et les chausseurs ne peuvent plus intervenir", explique Fabrice Bonnefond, président de l'association des lieutenants de louveterie de Dordogne. Il y aurait entre 1,5 et 2 millions de sangliers en France, de plus en plus fréquemment au contact des zones urbanisées.