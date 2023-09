VIDÉO - "On pourra le recycler" : après les orages, des tonnes de bois mort à évacuer dans la Drôme

Dans cette commune de 4000 habitants, cette retenue de bois fait parler et fait remonter des souvenirs. "Là, c'est rien par rapport à 1993, il y en avait dix fois plus !", témoigne un habitant. Impossible de le quantifier, mais le bois récupéré n'est pas perdu. "On va le laisser sécher sur la plateforme, et ensuite, on pourra le recycler", explique l'un des ouvriers sur place. L'opération devrait durer toute la journée pour que la Galaure s'écoule à nouveau normalement.