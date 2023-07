VIDÉO - Incendies en Grèce : les images vues du ciel des ravages du feu sur l'île de Rhodes

Des images vues du ciel qui témoignent de la violence des incendies qui frappent l'île de Rhodes. Tournées par des drones, elles montrent les falaises et les arbres brûlés par les feux de forêt qui font rage depuis plus de deux semaines en Grèce. On y voit également des véhicules et des bâtiments apparaissent ravagés par les flammes, qui ont provoqué l'évacuation de milliers de touristes et d'habitants ces derniers jours.