Eau polluée en France : qu'est-ce que le métabolite du chlorothalonil R471811 ?

Le résidu de fongicide est issu de la dégradation dans l'environnement du chlorothalonil, un produit pourtant interdit en France depuis 2020. Utilisée durant près de 50 ans en Europe (de 1979 à 2019), l'autorisation de la substance, commercialisée par l'allemand Syngenta, n'avait pas été renouvelée par la Commission européenne en 2019. La France, elle, avait accordé un délai de grâce jusqu'en mai 2020 pour l'écoulement des stocks du produit.

Selon une fiche de l'Anses remontant à 2017, 39 produits à base de ce fongicide étaient autorisés en France pour près d'une cinquantaine d'usages, allant de céréales comme le blé, l'orge ou le seigle, aux fruits et légumes comme les choux, les asperges, les tomates, les concombres, les oignons, les melons ou encore les carottes.

Le métabolite a été ciblé par l'Anses après une alerte des autorités suisses qui l'ont retrouvé dans les eaux de consommation du pays. Et les analyses ont montré que la France était touchée par le même phénomène : le métabolite du chlorothalonil R471811 est le plus fréquemment retrouvé dans l'eau potable, pointe l'étude de l'Anses, qui indique qu'il est présent "dans plus d'un prélèvement sur deux" et que ses taux dépassent la limite de qualité (0,1 µg/litre) "dans plus d'un prélèvement sur trois".