VIDÉO - Éboulement en Savoie : les images spectaculaires d'un phénomène prévisible

Concernant l'éboulement survenu dans la vallée de la Maurienne, les autorités devraient mettre plus jours afin de permettre un retour à la normale. Pour le moment, le trafic sur la RD 1006 ainsi que sur l'autoroute A43 et sur la voie ferroviaire reste fortement perturbé. La circulation des trains sur la ligne Chambéry-Turin a été interrompue, tout comme celle des TER dans la vallée de la Maurienne avec des solutions de substitution par bus, a indiqué la SNCF. Trenitalia a également annoncé l'annulation de ses liaisons entre Modane et Paris jusqu'à mercredi inclus.

Outre la départementale, fermée à toute circulation entre l’intersection RD 1006 / RD 215 et l’échangeur du Freney, l'A43 a aussi été fermée entre les bretelles 29 et 30 dans les deux sens pour une durée indéterminée, "le temps de dégager les débris qui se sont déposés sur l’autoroute à la suite de cet éboulement" selon la préfecture. Une déviation a été mise en place pour les véhicules légers. Le tunnel routier transfrontalier du Fréjus a été fermé pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, les poids lourds et autocars ont été invités à "transiter par le tunnel du Mont-Blanc ou par l’autoroute A8", note la préfecture.