VIDÉO - Écobuage : quand les pompiers allument le feu pour venir en aide aux éleveurs

Avant de mettre le feu aux ronces et aux buissons, les pompiers ont pris un maximum de précautions. "Ce que l'on fait (...), c'est qu'on va l'allumer par haut plutôt que par en bas. On le fait, le plus souvent, à contrevent", détaille l'un des pompiers mobilisés sur l'opération. L'écobuage est un "très bon outil pour les éleveurs, mais cela peut devenir un très mauvais maître si on le laisse agir tout seul", prévient le capitaine Cédric Faure, responsable de la cellule de brûlage dirigé chez les sapeurs-pompiers de l'Ardèche.