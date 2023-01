Économiser l'eau : ces entreprises qui montrent l'exemple

Partout dans l’Hexagone, avec la raréfaction de l’eau potable, l’industrie se réinvente. À Volvic, dans le puits de Dôme, cette entreprise d’eau embouteille s'attelle, depuis cinq ans, à supprimer l’eau du nettoyage de ses bouteilles. “Avant, on retournait les bouteilles et on envoyait de l’eau à l’intérieur avant de la remplir", explique Emmanuel Gérardin, directeur de la Société des Eaux de Volvic. "Aujourd’hui, on insuffle un peu d’air pour remuer éventuellement ce qu’on pouvait retrouver dans la bouteille et une autre partie qui aspire l’air”. Une partie de l’usine seulement est équipée de ce système, mais déjà, l’entreprise estime avoir économisé 360 millions de litres de l’eau qu’elle n’a pas eu à prélever dans le milieu naturel.