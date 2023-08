VIDÉO - Des tortues de mer viennent pondre en Corse, les œufs sous haute surveillance

À l'autre bout de l'île, sur la plage du Cap Corse, Gilles, passionné, s'apprête à passer la nuit dehors. Comme d'autres passionnés avant lui, ils se relaient jour et nuit pour surveiller le nid d'une autre tortue Caouanne contre les animaux sauvages ou les actes malveillants. Sur la centaine d'œufs pondue, très peu arriveront à maturité. On estime les chances de survie des tortillons à une sur mille. Reste à ouvrir l'œil, d'ici 45 jours, les œufs écloront et d'autres tortues viendront peut-être trouver refuge dans les eaux turquoise de l'île.