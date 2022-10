VIDÉO – L'incroyable projet d'un restaurant sans eau ni électricité

Au Clariant, l'eau est une denrée rare et précieuse. Jusque dans les toilettes : une jarre d'eau pour se laver les mains, des copeaux de noix de coco pour filtrer les déchets… Et quid de l'électricité ? Les panneaux photovoltaïques alimentent les batteries, tandis que le groupe électrogène peut compter sur des bonbonnes de gaz, au cas où. Un modèle pas à 100% écologique donc, mais qui a le mérite de poser de bonnes questions sur la responsabilité des restaurateurs dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Si le modèle n'est pas complètement écoresponsable, l'objectif est surtout de consommer moins.

Et un tel dispositif nécessite de l'huile de coude ! "On n'est pas que cuisinier, mais aussi bûcheron, électricien… Car il faut trouver l'électricité là où il n'y en a pas, ou peu", détaille Jorel Achour aux fourneaux, qui s'y connait bien en gestion des denrées alimentaires. Dans ce restaurant, il faut se montrer ingénieux dans les choix des produits manipulés en cuisine. Le chef utilise un combustible en pâte, une manière de maintenir son bain d'huile à température de manière durable. Manger au Clariant se mérite. Pour regagner sa voiture, une demi-heure plus bas, on le rappelle, il faudra se munir d'une torche, gracieusement fournie par le restaurant. "Comptes de résultats à l'appui, on peut montrer que ça marche", assure le patron du restaurant.