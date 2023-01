Écologie : des puces électroniques sur les poubelles pour inciter à trier les déchets

D'ici à 2030, une réduction de 15% des déchets ménagers par habitant devra être opérée pour respecter les objectifs de la loi. Dans la métropole rennaise en ce moment, on commence déjà à s'y mettre : changement de poubelle pour tout le monde ! Les bacs à ordures ménagères passent du vert au noir et cachent surtout un petit détail en plus. Ces derniers sont désormais assortis d'une puce, un bout de plastique que certains habitants n'avaient même pas remarqué.

Le but de cette opération ? Collecter des données sur vos déchets. Le camion à ordures lève la poubelle, la bascule pour en vider le contenu dans sa benne et la repose au sol. Au passage, la puce, avec les coordonnées du foyer concerné, est lue deux fois - à la montée quand la poubelle est pleine, et à la descente, quand elle est vidée - ce qui permet à un ordinateur embarqué de calculer le poids des déchets ainsi collectés. Aucune information n'est stockée dans la puce, l'analyse est faite directement depuis le camion.