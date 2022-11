Économie d'énergie : les terrasses chauffées ont-elles vraiment disparu ?

Sur cette terrasse, les 9 chauffages électriques restent éteints et le patron de cette brasserie ne peut plus les allumer. Pourtant, il a investi 8 000 euros dans cet équipement. "C'était très agréable. On avait une terrasse qui était toujours pleine", nous raconte-t-il.

Oubliés, les cafés du matin dehors, sous les résistances, la loi contre le dérèglement climatique interdit désormais tout type de chauffage à l’extérieur. Pour Jacques Paoli, certains clients ont déserté : "on a une recette qui est vraiment inférieure puisque c'est 30% de notre recette en terrasse. Et on a aussi le problème de l'emploi parce que ça nous oblige aussi à supprimer un peu de personnel", se désole-t-il.