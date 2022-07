Economies d’énergie : ces communes qui éteignent la lumière

Grâce à cette mesure, le maire de la commune compte économiser 42% d'énergie. A la rentrée, il compte en plus centraliser le chauffage et remplacer l'éclairage des bâtiments par des ampoules LED. "On paie à peu près 150 000 euros à l'année d'éclairage public, et le fait de couper nous fait gagner un petit peu moins de 200 euros par nuit. On n'a pas envie d'augmenter les impôts", précise Patrick Proisy, maire de la ville.