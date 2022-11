Économies d’énergie : Saint-Sulpice-la-Forêt, la plus petite ville intelligente au monde

60 capteurs comme celui-ci sont connectés sur tous les bâtiments publics. L’école est celui qui en regroupe le plus, avec différentes fonctions. "On peut contrôler la consommation d’eau et surtout la consommation d’eau la nuit pour voir s’il y a des fuites. On peut contrôler l’éclairage pour savoir s’il y a de l’éclairage qui reste allumé la nuit aussi, et on a les radiateurs qui sont aujourd’hui pilotés", explique Yann Huaumé.

L’objectif est de réduire l’usage des énergies à la minute, depuis un ordinateur. "Les personnes quittent le bâtiment, on voit bien que le chauffage redescend et là, c'est le lendemain, on remet le chauffage, montre Yann Huaumé sur son ordinateur. Sur une vie d’un bâtiment public, on a 20% qui est le coût de production du bâtiment, la fabrication du bâtiment et 80%, c’est sa maintenance et son usage. Donc, on voit bien qu’il y a un vrai enjeu d’avoir des bâtiments les plus performants possibles et les moins énergivores", poursuit l’édile.