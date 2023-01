Économies d'énergie : à Jonzac, on n'a pas de pétrole, mais on a la géothermie !

Une eau à 29°C, jusqu'à 34°C dans certains bassins, et une serre tropicale à près de 30°C. "On a beaucoup de fruitiers exotiques, des papayers, des bananiers, des agrumes et bien d'autres choses. Des orchidées aussi, et beaucoup d'hibiscus parce qu'ils se plaisent beaucoup à cette température", indique Priscille Gauthier, jardinière au parc aquatique de la ville. Mais comment est-ce possible dans cette commune de 5 300 habitants ?

Le secret est sous nos pieds. L'ancien maire de la ville nous montre sa trouvaille, sur l'un des forages dont il a eu l'idée en 1979. Géographe de formation, il avait quelques idées. "J'avais décidé d'être un maire entreprenant dans ce domaine-là, en partant des connaissances issues d'un puits de pétrole qui n'avait pas donné de pétrole, mais qui avait donné de l'eau chaude", raconte Claude Belot. Jonzac se met donc à forer, et l'eau jaillit la nuit de Noël 1979.