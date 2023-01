VIDÉO - Écosse : cette salle de concert utilise la chaleur humaine comme une source d'énergie inépuisable

La chaleur générée par le public pendant le concert est réutilisée pour chauffer d'autres pièces du bâtiment, heureusement sans aucune odeur. La chaleur humaine est absorbée par des bouches d'aération situées au plafond de la salle de spectacle. Puis le système fonctionne grâce à des pompes à chaleur : l'énergie est transportée via des tuyaux sous l'édifice, à 200 mètres de profondeur. Elle est stockée pour ensuite être redistribuée à n'importe quel moment dans les salles, en empruntant le même chemin en sens inverse. De quoi refroidir ou réchauffer les espaces.

"Si on avait recours à des radiateurs électriques, on utiliserait trois à quatre fois plus d'électricité pour le chauffage et deux fois plus pour le refroidissement", explique David Townsend, fondateur de la société Townrock Energy, spécialisée dans ce type de technologie. Si le dispositif est dix fois plus cher à installer qu'un système énergétique classique, il est écologique et se révèle en bout de course bon marché : le patron de la salle de concerts voit sa facture s'alléger de 45.000 euros par an, soit l'équivalent d'un quart de sa consommation d'énergie.