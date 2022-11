Éco-anxiété : les rêves brisés de la jeunesse en colère

Alors, qui sont vraiment les écoterroristes, ceux qui participent aux marches pour le climat ou ceux qui investissent encore des milliers de milliards dans les énergies fossiles ? Ceux qui arrêtent des voitures sur le périphérique ou ceux qui détruisent les forêts primaires et leur biodiversité pour faire pousser des palmiers à huile ? Chacun jugera en conscience, mais lorsqu’on apprend, selon une étude du Lancet publiée en 2021, que plus d’un tiers des 16-25 ans hésite à faire des enfants au regard de l’amplification des catastrophes environnementales, on reste pantois devant tant d’irresponsabilités dans la procrastination.

Dans ce contexte affligeant, rappelons que la décarbonation qu’il conviendrait de mettre en œuvre est strictement incompatible avec les fables économiques qui dominent encore dans les discours politiques. Rappelons enfin que la barrière de l’égoïsme, de l’incompétence et de la cupidité est invisible, pourtant c’est bien elle qui nous empêche le plus de réaliser nos rêves d’un monde meilleur, parce que décarboné. Une jeunesse qui ne rêve plus, c’est la société qui meurt de ressentiment. Et avec une planète qui se transforme en cimetière du vivant, notre avenir devient le cimetière de nos rêves !