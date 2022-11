Climat : de COP en FLOP !

Pour tous les autres, à commencer par la France récemment condamnée pour inaction climatique par le tribunal administratif de Paris, non seulement les promesses de réduction ne sont pas respectées, mais les records d’émissions de GES (gaz à effet de serre) continuent d’être battus tous les ans (37,5 GtCO2 en 2022 selon le Global Carbon Project), alors que nous devrions chaque année les réduire de plus de 5% jusqu’en 2050.

En matière de promesse non tenue, les COP sont comme une oasis sans eau ou un pis de vache sans lait. Un autre exemple, lors de la COP21, les pays occidentaux s’étaient engagés à investir 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour la transition énergétique zéro carbone des pays du sud. À date près de 20% de ces sommes ne sont jamais débloquées. Pour finir la COP27 aura réussi l’exploit de ne pas faire figurer dans le texte final la baisse impérative de la production des énergies fossiles. Comme le souligne Antonio Guterres : "Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale", mais tout va bien, le mondial de football 100% made in #CO2 au Qatar vient de débuter dans des stades climatisés en plein désert. La COP28 à Dubaï en 2023 s'annonce donc sans souci pour les partisans de l’inaction. Résumé de cette mascarade diplomatique : "Il convient de décarboner la planète, en extrayant toujours plus de pétrole, de gaz et de charbon". Les lobbyistes du climat ont gagné, la vie a perdu. Game over.