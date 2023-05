VIDÉO - À Cannes, la buse fait son festival

Sur la Croisette, pour surveiller la terrasse d'un grand hôtel, il y a des agents de sécurité un peu particuliers. Daiquiri, Dayneris et leurs maîtres ont une mission : faire la chasse aux pique-assiettes qui tentent de s'incruster aux déjeuners et aux cocktails. "On surveille si d'éventuels pigeons viennent sur les zones de restauration importuner les clients", explique Kilian Martel. Dès qu'elles repèrent un pigeon, les buses s'envolent pour les effaroucher, puis reviennent se poser.