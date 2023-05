VIDÉO - Électricité : ce village du Nord s'éclaire grâce à son moulin à eau

À première vue, ce n'est qu'une roue à eau qui tourne inlassablement. Mais à Gœulzin, petit village de 1000 habitants, on pourrait la surnommer, la roue de la fortune. En d'autres termes, la roue produit de l'électricité qui fait que le village est presque autonome en énergie. L'électricité ainsi produite est injectée dans le réseau Enedis, et profite à tous les bâtiments communaux. À la cantine, les fours, les frigos, et même l'éclairage, tout vient de la roue et les factures sont de zéro euro.