Coupures d'électricité : pourquoi le risque s'éloigne

Les jours se suivent, et toujours aucune alerte sur EcoWatt. Cela veut-il dire que les risques de coupure s'éloignent ? Oui, pour le gestionnaire du réseau RTE, qui classe désormais janvier en risque moyen et non plus élevé. Une bonne nouvelle, mais comment l'expliquer ? C'est en partie grâce aux efforts des consommateurs et des entreprises. La consommation en électricité a en effet baissé de 10 % par rapport à l'année dernière à la même période.

Est-ce que cela signifie que nous produisons suffisamment pour faire face aux vagues de froid ? Jusqu'ici, notre réseau électrique tient bon. Mais on compte aussi beaucoup sur nos voisins européens. C'est d'ailleurs grâce à eux et aux importations que nous n'avons pas été en alerte rouge EcoWatt lors de la première vague de froid.