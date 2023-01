VIDÉO - Après 17 mois d'arrêt, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Civaux a redémarré

Pourquoi un an et demi d’arrêt ? Parce que c’est ici qu’a été découverte la fameuse corrosion de certains tuyaux essentiels à la sûreté du réacteur. Un problème inédit détecté ensuite dans d’autres centrales, pas de la rouille, mais des microfissures. Il y a un an et demi, il a d'abord fallu comprendre ce problème en laboratoire. Puis fabriquer et souder les nouvelles pièces. Dans un mois, ce sera au tour du second réacteur de Civaux de redémarrer. Et il faudra attendre encore deux ans pour que ce problème de corrosion soit totalement réglé, une fois les 56 réacteurs nucléaires français entièrement inspectés.