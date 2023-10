VIDÉO - Emballages : plus légère et plus écologique, cette nouvelle bouteille de vin cartonne

La bouteille traditionnelle lui coûte 70 centimes, c’est presque le double pour le nouveau concept, calqué sur celui du célèbre cubi. Le principe : dans la coque en carton recyclé se trouve une poche plastique. Le vin peut y être conservé un an, bien moins qu’une bouteille classique, mais l’idée n’est pas de se débarrasser du verre.

"On a des vins qui demandent à rester dans un contenant en verre un certain temps pour être bons. Ce que l'on sait, c'est que 90% des vins qui sont achetés le lundi vont être consommés dans la semaine qui va suivre. Et souvent, ce sont des vins qui ont été fabriqués et consommés dans la même année. Pour ces vins-là, on peut complètement penser à d'autres contenants, et la bouteille en carton est tout à fait adaptée", affirme Aude Deltin, responsable d'exploitation du domaine Château Malijay à Jonquières (Vaucluse).

L'intérêt est surtout de réduire le poids de la bouteille, et réduire ainsi jusqu'à six fois son empreinte carbone à l'expédition.