En Gironde, coup d'envoi de la démolition du "Signal", symbole de l'érosion côtière

Fin 2020, après six ans de feuilleton juridico-administratif, les copropriétaires ont obtenu une indemnisation à hauteur de 70% de la valeur originelle de leur logement. La même année, un protocole "exceptionnel" est aussi signé entre l'État, la mairie de Soulac et la communauté de communes Médoc Atlantique, qui devient propriétaire de l’immeuble en vue de sa destruction.

Mais le problème de milliers de logements menacés continue de se poser ailleurs sur la côte. Car dans la région Nouvelle-Aquitaine, selon le Groupement d'intérêt public (GIP) littoral, principal acteur local de la gestion de l'érosion, entre 750 et 6700 logements et commerces pourraient être avalés par l'océan d'ici à la moitié du siècle, si rien n'est fait. Pour Nicolas Castay, directeur de cette structure financée par l'État, la Région et les collectivités du littoral, "l'affaire du Signal a été un révélateur, un drame pour avancer". Depuis, "les collectivités se sont équipées et outillées avec des spécialistes" pour lutter contre ce fléau.